Başkan Yılmaz muhtarlar ve amirleri ile toplantı düzenledi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz belediyedeki amirler ve ilçedeki muhtarlar ile birlikte Kozlu belediyesi toplantı salonunda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Başkan Yılmaz belediyenin yapmış olduğu projeler ve çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Başkan Yılmaz yaptığı konuşmada; "2018'e veda ederken 2019'a Merhaba derken 1 yıl içinde yapmış olduğumuz çalışmalar ve 2019 da yapacağımız çalışmalar hakkında Muhtarlarımıza ve amirlerimize bilgi vermek için böyle bir toplantı düzenledik. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. İlçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Alt yapısı biten yerlere asfaltlama çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Kolay değil alt yapı çalışmalarını yapmak. 1 yıl içinde 100 km fazla kazı çalışması, 45 km elektrik, 30 km içme suyu ve 31 km doğalgaz çalışması gerçekleştirdik. Kozlu'nun alt yapısını komple yeniliyoruz. Alt yapı çalışmaları biten yerlere 1 yıl içinde 60.000 ton asfalt döktük İnanın gecenin 3'üne kadar asfalt dökümünün başında yer aldım. Kozlu sahilimizdeki park (Millet Parkı) başta olmak üzere mahallelerde çocuk parkları ve sosyal donatı alanları için kollarımızı sıvadık. 20 dönüm sahilde olmak üzere 20 dönümde mahallelerde 40 dönüm çocuk parkı ve sosyal donatı alanlarını oluşturuyoruz. Engelli Vatandaşlarımız ve Şehit Gazi Yakınları için yaptığımız park bitti Allah'ın İzni ile bugün yarın açılışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve çocuklarımızın da gönüllerince eğlenip oynayabileceği parkları hizmete açacağız. Bayanlarımız için el işi sanatları atölyeleri kuruyoruz bunlardan birini Fatih sitesinde bitirdik bugün yarın hizmete açabileceğiz bir tanesi Taşbaca'da inşaatı devam ediyor. Hedefimiz her mahallede bir bayan el sanatları atölyesi oluşturarak bayanlarımıza hizmet etmek. Kayıp kaçak su oranı göreve geldiğimizde yüzde 72 idi yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 48 e indirdik hedefimiz dünya standardı olan yüzde 42 ye indirmek. Bu boşa akan suyu kazanmak için. İçme suyu şebekesini komple yeniliyoruz. İlçemizin en önemli sorunları arasında yer alan su sorununun çözümü noktasında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda 2000 ton olan su depomuzun kapasitesini 6000 e çıkardık. Bununla da yetinmedik. Su depoları temizlenip komple membranla kaplandı. İnsan sağlığına önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın musluğundan akan suların da temiz akması için çalışmalar yaptık. Su toplama barajı ile alakalı önemli girişimlerde bulunduk. Projemiz onaylandı hayata geçti. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek, kayıp ve kaçakları önlemek için akıllı su saatleri ile çalışıyoruz. Halka hizmet etmeyi hakka hizmet etmek anlayışı ile çalışmalarımız devam ediyor. 1 yılda yaptığımız çalışmaları 5 yılda yapamayan belediyeler var. Ben burada benimle birlikte çalışan mesai arkadaşlarıma amirlerime işçilerime memurlarıma teşekkür ediyorum. Hatalarımız yok demiyorum ufak tefek hatalarımız oldu. Bu kadar çalışmanın olduğu yerde küçük hataların olması normal. Muhtarlarımız ile birlikte koordineli olarak çalışıyoruz Sağ olsunlar bizim göremediğimiz sorunları bize ileterek vatandaş ile bizim aramızda köprü vazifesi yapıyorlar. Bugünde kendilerini toplantımıza davet ederek Mahallelerindeki sorunları öğrenip çözüm için amirlerimiz ile ne yapabileceğimizi konuşmak için bir araya geldik" dedi.

Kozlu İlçesinde bulunan muhtarlar toplantıya katılarak taleplerini ileterek, belediye başkanı Kerim Yılmaz'a ve ekibine yapmış olduğu çalışmalar için ve Başkanın kendilerine verdiği destek ve değer için teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA