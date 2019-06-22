Başkan Yılmaz, öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu'nun düzenlediği mezuniyet gecesine katıldı.

Okul Müdürü Kenan Sar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, dolu dolu geçen bir senenin ardından öğrencileri mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Mezun olan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan değerli başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Mezuniyetleri dolayısıyla cübbe ve kep giyen öğrencilerin sevincine ortak olan Başkan Yılmaz, "Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin, bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, keyifli bir yaz tatili geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca büyük bir özveriyle emek veren tüm eğitim kadrosuna da teşekkür eden Yılmaz, "Musalı köyünden çıkmış bir belediye başkanı olarak, okulumuza baktığımda idealist bir müdür ve öğretmenler görüyorum. Ve öğrencilerimizi motive edip özgüven sağladıkları için de kendilerini tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu gecenin organize edilmesinde emeği geçen mahalle muhtarımıza ve tüm okul aile birliği üyelerine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA