Başkan Yılmaz öğrencilerle birlikte İlköğretim Haftasını kutladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Vali Sabahattin Çakmakoğlu İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. Okul bahçesinde öğrencilerin yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere tek tek boyama seti hediye etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ahmet Yıldırım, ilçedeki İlköğretim Haftası kutlama etkinliğinin okullarında yapılmasından büyük onur duyduklarını söylerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü ise yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Tülücü, "Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm ülkemizde olduğu gibi Mersin'de de eğitim ve öğretim çalışmalarının, öğrencilerimize yeni başarılar ve yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamıza ve özellikle öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çocuklarımızı parlak bir geleceğe taşıyacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitimin geleceğin inşası olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında başladığımız eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve velilerimiz çocuklarımız için fedakarca çalışıyorlar. İnşallah hep beraber çocuklarımızı parlak bir geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Tüm çocuklara seslenerek onları çok sevdiklerini ifade eden Yılmaz, "Sevgili çocuklar, bizler sizleri çok seviyoruz. Güzel ve akıllı çocuklarsınız. Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)