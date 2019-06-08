Başkan Yılmaz, pazar esnafını ziyaret etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kez pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Yılmaz, "Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Yılmaz, bu kez pazar esnafını ziyaret etti. Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Yılmaz, "Pazarcı esnafımıza ve hemşehrilerimize güvenli ve huzurlu alışveriş ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Hemşehrilerimize kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin görüşleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün esnafımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Pazar esnafı ise Başkan Yılmaz'ın kendilerini ziyaret etmesi ve Toroslar'da yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İHA