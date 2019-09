Başkan Yılmaz, personeliyle çevre temizliği yaptı, sağlık için yürüdü

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve belediye personeli, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla önce çevre temizliği yaptı, ardından belediyeye yürüyerek geldi.

Toroslar Belediyesi'nin, dünyada birçok ülkede 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

Bu yıl "Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme" temasıyla kutlanan kampanya kapsamında Toroslar Belediyesi, bisiklet sürme etkinliğinin ardından ikinci gün Çukurova Mahallesi muhtarlığı önünden belediye hizmet binasına kadar "Birlikte Yürüyelim" korteji oluşturdu. Kortej öncesi, belediye çalışanları Çukurova Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanarak, Belediye Başkanı Yılmaz ile birlikte çevre temizliği yaptı. Başkan Yılmaz ve ekibine, Çukurova Mahallesi Muhtarı İlkay Küçükcan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti. Daha temiz bir Toroslar için farkındalık oluşturmak amacıyla mahallenin sokakları tek tek gezilerek çöpler toplanırken, temizlik sırasında Başkan Yılmaz, mahalle sakinleri ve esnafla da selamlaşarak sohbet etti.

'Sokakta Temizlik Var" projesi başladı

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlama etkinliklerinin ikinci gününde "Sokakta Temizlik Var" projesini de başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bugün Çukurova, Çavuşlu ve Akbelen mahallelerinde yürütülen proje kapsamında her gün üç mahalle; 25'er kişilik üç ekiple baştan aşağı gün boyu temizlenecek. Süpürme, moloz, ot biçme, mekanik süpürme ve yıkama ekiplerince gerçekleştirilecek çalışmada. Toroslar ilçesinin her bir mahallesi ve her bir sokağı 10 günde bir genel temizlikten geçirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Bundan sonra ilçemizin sokakları daha temiz ve daha bakımlı olacak" dedi.

Çukurova Mahallesinden belediye binasına kadar marşlarla yürüdüler

Çevre temizliğinin ardından Yılmaz, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen, STK temsilcileri ve çok sayıda belediye çalışanı ile birlikte Çukurova Mahallesi Muhtarlığı önünden Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Toroslar Belediyesi hizmet binasına kadar ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüdü. Daha temiz ve daha sağlıklı kent için dikkat çekilen kortej, çevredeki vatandaşlar ve esnaftan da büyük alkış aldı.

Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi hizmet binası önünde son bulan kortejin sonrasında etkinliğe katılarak destek veren herkese teşekkür etti. Yılmaz, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerimizin ikinci gününde Çukurova Mahallemizde çevre temizliği yaptık ve ardından belediye personelimiz ve STK temsilcilerimizle birlikte belediye hizmet binamıza kadar hep birlikte yürüdük. Burada amaç, kent hayatının oluşturduğu stres ve sıkıntıya, trafiğe ve çevre kirliliğine; hareket ederek, yürüyerek ve bisiklet kullanarak farkındalık katmaktır. Bu etkinliğe destek veren ekibin her üyesine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Tüm Toroslar'ı ve Mersin'i bu etkinliklerimize davet ediyor, birlikte yürüyelim diyorum" diye konuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlikler Avrupa Birliği Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Etkinlikler kapsamında bisiklet eğitimlerinin yanı sıra spor aktiviteleri, futbol turnuvası, söyleşi, geleneksel sokak oyunları, gösteriler ve tarihi bir öneme sahip olan Yumuktepe Höyüğü kazı alanında katılımcılar ile birlikte çevre temizliği de yapılacak.

Kaynak: İHA