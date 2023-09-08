Başkan Yılmaz: “Yerli ve milli otomobilimiz Togg borsamıza hayırlı olsun”

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yerli ve milli otomobil Togg'un borsaya hayırlı olmasını diledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin ilk Togg'larından birisini Çarşamba Ticaret Borsasına kazandırdıklarını ifade eden ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda yapılan kura çekimini neticesinde teslim almaya hak kazandıkları yerli ve milli ilk elektrikli otomobil Togg'un, Borsa'ya teslim edildiğini ifade etti.

Başkan Yılmaz, "Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı ve TOBB'un da hissedarı olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli otomobil, borsamız hizmet aracı olarak envantere kaydedilmiştir" dedi.

Yerli otomobil kararının alındığı ilk günden itibaren borsa meclis üyeleri ile yerli ve milli otomobil adımını desteklediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Togg'un üretim sürecinde TOBB ve Togg Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde milli aracımızın üretim aşamalarına vakıf olduk. Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlarımızın coşkuyla karşıladığı milli otomobilimizin bizlere yaşattığı gurur bambaşkadır. Dünya ve Türkiye otomobil pazarında büyük başarılara imza atacağından şüphemiz yoktur. Birlik başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve aracın üretiminde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Borsamıza, Çarşambamıza ve iş camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)