Başkan Yılmaz’dan öğrenciye "tatlı" jest

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, zorlu sınav haftası ders çalışan bir öğrencinin tatlı isteğini yerine getirdi.

Mervisbilen isimli Twitter kullanıcısı kendi hesabından Başkan Yücel Yılmaz'ı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek tatlı istedi. Final haftası öncesi öğrencinin bu arzusu Başkan Yücel'in talimatı ile Büyükşehir ekipleri tarafından hemen yerine getirildi. Üniversiteli genç kız ile irtibata geçen ekipler, süt, tatlı ve ayran dolu paketi verilen adrese gönderdi. Büyük mutluluk duyan genç kız, yine sosyal medya hesabından, "Güzel hediyeleriniz için Başkan Yücel Yılmaz'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" notunu paylaştı.

Başkan Yılmaz da, "Afiyet olsun gençler, her zaman yanınızdayım. Allah zihin açıklığı versin. Derslerinizde başarılar dilerim" diyerek cevap verdi.

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın bu jesti, sosyal medyada olumlu tepkilere vesile oldu. Diğer illerde yaşayan öğrenciler de kendi belediyelerinden aynı ilgiyi beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA