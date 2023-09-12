Başkan Yüce açıkladı: Faturalarında TÜFE artışı uygulanmayacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, su tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin, "Faturalarda TÜFE artışı uygulanmayacak, 25 metreküp ve üzeri su tüketiminde uygulanan kademeli tarife kaldırılacak" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Yüce açıkladı: Faturalarında TÜFE artışı uygulanmayacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, su tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin, "Faturalarda TÜFE artışı uygulanmayacak, 25 metreküp ve üzeri su tüketiminde uygulanan kademeli tarife kaldırılacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, su tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeleri açıkladı. SASKİ'nin olağanüstü genel kurulunda görüşülerek karara bağlanan yeni düzenlemeleri paylaşan Yüce, faturalarda TÜFE artışının uygulanmayacağını ve 25 metreküp üzeri kademenin kaldırıldığını ifade etti. Yüce, "Geçtiğimiz yıl tarifelerde yaptığımız değişikliğin yüzde 50'sini sübvanse etmiştik. O gün de ifade ettiğim gibi maliyetlerin artışı, yatırım ve hizmetlerin devamı güncellemeyi zorunlu kılmıştı. Şimdi de vatandaşlarımızın lehine yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Su tarifelerimizde her ay faturalara yansıyan TÜFE artışını artık uygulamıyoruz. 25 metreküp ve üzeri su tüketimlerinde uygulanan kademeli tarifeyi de kaldırıyoruz. Eylül ayı itibariyle suyun metreküp fiyatını sabitliyoruz. Böylelikle 25 metreküp ve üzeri kullanımlarda metreküp başına 12 lira kadar bir indirim sağlanmış olacak" dedi.

Başkan Yüce açıkladı: Faturalarında TÜFE artışı uygulanmayacak

Başkan Yüce açıkladı: Faturalarında TÜFE artışı uygulanmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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