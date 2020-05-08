Başkan Yüce koronavirüs sürecinde yapılan hizmetleri anlattı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 3 milyon maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüce, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, salgının yaşandığı süreçte Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle projelerine hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Doğal ürünlerin halka ulaştırılması konusunda projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Yüce, bugün de "Bal54" projesinin açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Koronavirüs sürecinin başlamasının ardından en önemli alan olan dezenfektede ilk günden itibaren 100 kişilik ekiple çalışmaları titizlikle yürüttüklerini anlatan Yüce, kente yurt dışından getirilerek yurtlara yerleştirilen vatandaşları en iyi şekilde ağırlamaya yardımcı olduklarını dile getirdi.

Yüce, bu süreçte sağlık çalışanlarına da ulaşım anlamında her türlü desteği sunduklarını aktararak, kent genelinde birimlerin yaptıkları çalışmaları anlattı.

Şu ana kadar kent genelinde 3 milyon maske dağıttıklarını bildiren Yüce, bu kapsamda 100 kişilik ekibin çalıştığı maske üretim imalathanesi kurduklarına değindi.

Başkan Yüce, bugün üretilen maskeler ile dezenfektan ve bazı broşürleri 200 personelle şehir merkezi ve ilçelerde dağıtmaya başladıklarını ve her eve ulaşmak istediklerini belirterek, emeği geçen ve destekte bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.





Kaynak: AA