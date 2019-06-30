Başkan Yüce: “Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Muhtarlar Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Milletvekilleri Engin Özkoç, Ümit Dikbayır, Levent Bülbül, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Tek aday olarak girdiği olağan kongrede yeniden başkan seçilen Erdal Erdem'i tebrik eden Başkan Ekrem Yüce çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Ekrem Yüce, "Muhtarlar yerel yönetimlerimizin en önemli unsuru, ayrılmaz bir parçasıdır. İnşallah muhtarlarımızla yakın temas halinde olmaya devam edecek, mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik adımları birlikte atacağız. Belirli periyotlar halinde bir araya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulunacağız. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olacağız. Muhtarlarımızla beraber Sakarya'mızın en ücra mahallesine kadar hizmet götüreceğiz. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hizmetlerimizde bizlere katkı sağlamanızı temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA