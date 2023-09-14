Başkan Yüce: “Sakarya yıllar boyu tarımın başkenti olarak anılmaya devam edecek”

Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi (UTEM) sahasında inşasına başlanan Tarım Lisesi'ni inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, "Tarımda dünya markası şehir hedefimiz gelecek nesillerimizle birlikte sürdürülebilir olacak. Sakarya...

İhlas Haber Ajansı
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Başkan Yüce: “Sakarya yıllar boyu tarımın başkenti olarak anılmaya devam edecek”

Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi (UTEM) sahasında inşasına başlanan Tarım Lisesi'ni inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, "Tarımda dünya markası şehir hedefimiz gelecek nesillerimizle birlikte sürdürülebilir olacak. Sakarya yıllar boyu tarımın başkenti olarak anılmaya devam edecek" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi sahasında inşa edilen Tarım Lisesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar'dan gelinen son noktaya ilişkin bilgiler alan Yüce, MEB iş birliğiyle tarım şehri Sakarya'ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Eğitime çok önemli bir destek daha sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yüce, Tarım Lisesi'nde temel öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını, kısa süre içerisinde temelin atılacağını belirtti. 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan alanı ıslah ettiklerini ve tarımsal üretime kazandırdıklarını ifade eden Yüce, "Erenler Alancuma'da insan sağlığına, çevreye ve Sakarya nehrine ciddi anlamda tehdit oluşturan 500 dekar büyüklüğündeki alanda çok ciddi bir çalışma gerçekleştirerek tarıma kazandırdık. 26 türden 62 çeşit meyvenin ekimini gerçekleştirdik. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığımız iş birliğiyle 16 derslikli Tarım Lisesi inşa ediyoruz. Temel öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah projemiz tamamlandığında gençlerimiz tarımı uygulamalı olarak öğrenecek" dedi.

"Şehrimize kazandırdığımız her bir eserin değeri ölçülemez"

19 bin 500 metrekarelik alan içerisinde inşa edilen proje ile genç nesillerin tarıma yön vereceğini belirten Yüce, "Her bir projemizin, şehrimize kazandırdığımız her bir eserin değeri ölçülemez. Ancak Tarım Lisesi benim için de bir başka anlam taşıyor. Akademik çalışmalarımda, üniversitede öğrencilerimle bir araya geldiğim her derste kalkınmanın en önemli ayaklarından birinin tarımsal üretim olduğunu vurguluyordum. Hamdolsun bugün Tarım Lisesi'ni şehrimize kazandırmak nasip oldu. Burada okuyan gençlerimiz tarımın tüm alanlarına ilişkin eğitimler görecek, bilimin ve eğitimin ışığında tarımsal üretime yön verecek. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı, bu eseri şehrimize kazandırmayı nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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