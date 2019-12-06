Başkan Yüce: “Topraksız jeotermal seracılık Türkiye’ye örnek olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantıları Akyazı'da devam etti.

Bu kapsamda Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Akyazı Belediyesi bürokratları bir araya geldi. Akyazı Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Bedrullah Erçin, Ziya Cevherli, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, daire başkanları ile Akyazı Belediyesi bürokratları yer aldı. Toplantıda teknik birimlerin birlikte çalışacakları noktalar belirlendi.

Başkan Ekrem Yüce, "Her ilçemizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. "Gönül Belediyeciliği" düsturu ile hemşehrilerimizin gönlünde yer etmek, hizmetlerin en güzelini vatandaşlarımıza ulaştırmak için çabalıyoruz. Bu hususta gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma, iç ve dış paydaşlarımıza, çözüm ortaklarımıza, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyecilik bir ekip işidir. Hep birlikte sorunun değil, çözümün kaynağı olmaya çalışmalıyız. Bizler ne denli gayretli olursak, hizmet aşkıyla çalışırsak o kadar başarılı oluruz. İnşallah el birliğiyle hayırlı ve faydalı işler yapacağımıza inanıyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana Akyazı ilçemiz için projeler oluşturduk, icraatlar da bulunduk. Akyazılı kardeşlerimin desteğini de her daim gördük. Allah'ın izniyle çok daha verimli hizmetlerde bulunacağız" dedi.

Akyazı'da gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Başkan Yüce, "Akyazı ilçemizdeki yol bakım ve onarım çalışmalarında 33 bin 60 ton asfalt kullandık. Toplamda 21 bin metrelik çalışma gerçekleştirdik. Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde toplam 18 bin 255 metre içmesuyu altyapısı inşa ettik. Topraksız jeotermal seracılık merkezine başlayacağımızı ifade ettik. Gerekli fizibilite çalışmalarını sağladık. Bölgemizde tarımsal kalkınmanın öncülüğünü yapacak projeye en kısa zamanda başlıyoruz. Sadece tarıma değil, istihdam konusunda da Akyazı'ya ve şehrimize katkı sağlayacak. Yaptığımız çalışmaları Sakarya'mıza yaraşır şekilde titizlikle sürdürüyoruz. Akyazı için yapacak daha çok işimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Koordinasyon toplantılarının önemine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin ortak yürütmesi gereken işler var. Bu nedenle ortaya konan birliktelik istişare kültürümüzü en güzel şekilde yansıtıyor. En hızlı, en doğru çözümü üretmek birlikte yapılan çalışmalarla gerçekleşecektir. Ben bu konuda sizlerin iyi niyetlerinizden eminim. Herkes şehrimiz için en doğrusu yapmaya gayret gösteriyor. Bizlerde merkezi yönetimler olarak olabilecek her konuda sizlerle iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ortak paydamız olan Sakarya'mıza hizmet etmek için buradayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA