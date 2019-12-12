Başkan Yüce: “Vatandaş memnuniyeti büyük önem taşıyor”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vatandaşlar ve muhtarlardan hizmet memnuniyetine ilişkin aldıkları geri dönüşlerin çok önemli olduğunu dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşların acılı günlerinde yanlarında olmaya, eksiksiz bir şekilde sürecin yönetilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyerek tüm çalışanlara kolaylıklar diledi.

Yorgalar Mezarlığı içerisinde bulunan birimi inceleyen ve çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanında olmak bizim görevimizdir. Bu konuda cenaze hizmetlerimiz gerçekten azami dikkat ve saygı göstererek çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda hem vatandaşlarımızdan hem de muhtarlarımızdan hizmetlerden memnun kaldıkları yönünde geri dönüşler alıyoruz. Bu konuda tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bizlerde ihtiyaç ve talepleriniz konusunda gerekli gayreti gösterecek, eksikliklerinizi gidereceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlık hizmetleri noktasında gereken teşkilatlanmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Ekrem Yüce, "Yılın son meclis toplantısında da Kocaali'de inşa edeceğimiz hizmet binası için yer tahsisini ilçe belediyemizden devir aldık. İnşallah hem daha modern ortamlarda çalışmalarımızı sürdürecek, şehrimizin tamamında hemşehrilerimizin yanında olmaya, dualarına talip olmaya devam edeceğiz. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA