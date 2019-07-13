Başkan Yüce, yapı market açılışına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova ilçesinde yapı market açılışına katıldı.

Açılış dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Yüce, şirketin eskiye dayanan bir mazisi olduğunu belirterek, "Ali Urgan da bu maziye ve bölgeye katma değer katacak hizmetler yaptı. Bu büyük yapı marketin, kentimize, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal da ilçenin vizyonuna katkı sağlayan yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise çalışmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "55 bin çeşit ürünü satan işletmeyi kazandırdığı için Ali Urgan ve ailesine başarılar dilerim. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Urgan da tarımdan sanayiye, yapıdan endüstriye her şeyin bulunabildiği marketin Pamukova ve bölge halkına faydalı olacağına inandığını söyledi.

Duaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra yapı marketi gezdi.

Etkinlikte davetlilere yemek ikram edildi.

Açılışa, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Garnizon Komutanı Yüzbaşı Oktay Eren, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Erdemir, eski Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA