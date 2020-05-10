Başkan Yüce'den Hendek'teki içme suyuna ilişkin açıklama

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek ilçesindeki içme suyunda oluşan koku nedeniyle alınan numunelerin incelemesinin devam ettiğini bildirdi.

Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Nisan'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Hendek Şube Müdürlüğünce içme suyunda koku olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Görevlendirilen ekiplerin depo ve şebekelerde yaptıkları ölçümler sonucunda klor miktarlarının normal ve standart seviyede olduğunu ifade eden Yüce, "Suda benzin ya da plastik kokusuna benzer bir koku bulunduğu görevliler tarafından tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda su parametrelerinin detaylı analizlerini yapmak üzere şebekenin farklı noktalarından İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hıfzısıhha ve kendi ekiplerimizce ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numuneler analiz edilmek üzere İstanbul 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarına acilen gönderilmiştir." dedi.

Halk sağlığı için depo ve şebekelerin hızla tahliyesine karar verildiğini anlatan Yüce, su kesintisine gidilerek durumun SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci tarafından Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına bizzat bildirildiğini kaydetti.

Yüce, başsavcılığın yazılı talimatıyla adli soruşturmanın başlatıldığına işaret ederek, "SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından isale hattı boyunca sürekli kilitli bulunan maslaklar kontrol edilirken ana kaynakta bulunan maslağın kilitlerinin yerinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yine kaynaktan daha aşağı bir noktada bulunan bir diğer maslağımız kontrol edilirken bu noktada şikayete konu kokunun bulunduğu tespit edilmiştir." şeklinde konuştu.

Koku nedeniyle yapılan su kesintisinin aynı gece 22.30 sularında sona erdirildiğini vurgulayan Yüce, soruşturmayla ilgili toplanan belge ve delilleri Cumhuriyet Başsavcılığıyla paylaşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.





Kaynak: AA