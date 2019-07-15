Başkan Yüce’den Muhtarlar Federasyonuna ziyaret

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Erdal Erdem ve yönetimi ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve yönetimi ile buluştu. Olağan Genel Kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Erdal Erdem ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Yüce, Sakarya'nın muhtarların gayretli çalışmalarıyla daha da yükseleceğini söyledi. Erdal Erdem ise ilgileri ve destekleri dolayısıyla Başkan Yüce'ye teşekkür etti.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu ziyaretinde konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Erdal Erdem ve yönetimini kutluyor, birlikte çalışmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya, istişare ve diyaloğumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Şunu da ifade etmeliyim; muhtarlarımızdan gelen talep ve istekler her zaman masamızın üzerine. En hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah ihtiyaçları bir bir çözüme kavuşturacak, Sakarya'yı muhtarlarımızın gayretli çalışmalarıyla daha yükseğe taşıyacağız" dedi.

Kaynak: İHA