Başkan Yücel: “2018 yılı hizmet yılı oldu”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018 yılının hizmet yılı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018'i hizmet yılı olarak geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Yücel, "2014'te vatandaşlarımızın teveccühü ile birlikte bütün benliğimizle üzerimize aldığımız sorumluluğu, bu senede ilk günkü istek ve heyecanla yıl içerisinde yapmış olduğumuz projelerimizle 2018'i de hizmet yılı olarak geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Daha tecrübeli, birbiriyle kenetlenmiş ekip arkadaşlarım ve ben her yıl olduğu gibi "halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek" olduğu düşüncesinden ayrılmadan vatandaşlarımızın hizmetkarı olduk" dedi.

"Taahhütlerimizin dışındaki projelere de imza attık"

2014 yerel seçimlerinde vatandaşlara verdiği taahhütlerin dışında da birçok projeye imza attıklarını vurgulayan Yücel, "Yalnızca yol, köprü, altyapı çalışması yapan belediye zihniyetini aşarak şehrimizi sosyal donatı alanlarıyla donattık; eğitime verdiğimiz destekle geleceğimizi güvence altına aldık. Verdiğimiz taahhütlerin dışında da projelere el attık. Alanya'nın 37 yıllık Teleferik hayalini gerçekleştirdik. Alanyamızın ihtiyacı yeni belediye binası inşasına başladık ve meydan projemizi ihale aşamasına getirdik. Onlarca hizmet, yüzlerce yeni projemizle 2019'da da Alanya halkına hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

"2019, Alanyamız adına muhteşem bir yıl olsun"

2019'un Alanya için hayırlara vesile olmasını dileyen Adem Murat Yücel, "2019'un öncelikle Alanyamız adına muhteşem bir yıl olmasını diliyorum. Siz değerli vatandaşlarımızın sağlıklı, bereketli ve mutlulukla dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Hepimizin adına kalbimizde sevginin, evimizde huzurun, işimizde bereketin dolu dolu olduğu güzel bir yıl olsun" dedi.

Kaynak: İHA