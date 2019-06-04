Başkan Yücel, protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan bayramı dolayısıyla protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayramlaşma programına ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı'ndan başladı. Başkan Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Antalya eski Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP'li Alanya Belediye Meclis üyeleri ve partilerle bayramlaştı.

Partideki bayramlaşmanın ardından Alanya Kültür Merkezi'ndeki resmi bayramlaşma törenine katılan Yücel, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, STK temsilcileri, kamu kurumlarının birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Adem Murat Yücel ve beraberindekiler ardından Alanya Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Başkan Yücel, büyüklerin ellerini öptü, onlarla bol bol sohbet etti.

"Yücel'den harçlık"

Huzurevini ziyarete gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Yücel, "Çocuklara bayramlar paylaştıkça güzeldir" dedi. Çocuklarla kucaklaşan Başkan Yücel, onlara bayram harçlığı dağıtmayı da unutmadı.

Yücel, Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi personeli ve hükümlülerle de bayramlaştı.

Kaynak: İHA