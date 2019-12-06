Başkan Yücel Yılmaz UCLG-MEWA toplantısı’nda

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG-MEWA'nın İzmir'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında uluslararası işbirlikleri ve dayanışmanın evrensel sorunların çözümünde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG MEWA'nın İzmir'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı. 2019 yılının değerlendirildiği ve yeni yol haritasının belirlendiği toplantıda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda "2020-2022 UCLG-MEWA Stratejik Planı" da onaylandı. Ortadoğu ve Batı Asya'dan 15 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından "Alternatif Turizm: Eğilimler ve Öngörüler Paneli" yapıldı.

"Dönüşümü yerelden başlatabiliriz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Yücel Yılmaz, uluslararası işbirlikleri ve dayanışmanın evrensel sorunların çözümünde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yücel Yılmaz, "Şehirlerimizin her birinin öne çıkan farklı kimlikleri ve farklı potansiyelleri var. Bizler bu potansiyeli açığa çıkarak dönüşümü yerelden başlatabiliriz. Yeter ki dayanışma içerisinde çalışalım" dedi.

Kaynak: İHA