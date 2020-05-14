Başkan Yücel’den 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Encümen toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de aynı güne denk gelen Kadir Gecesi'ni kutladı.

Alanya Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık ederken, toplantıda komisyonlardan gelen kararlar görüşüldü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel emlak, çöp toplama ve ilan gibi vergilerin Pazartesi günü de ödenebileceğini açıklarken hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de Kadir Gecesi'ni kutladı.

Ödeme noktaları pazartesi günü açık

Alanya Belediyesinin ödeme noktalarının Pazartesi günü de hizmet vereceğini söyleyen Başkan Yücel, "Bilindiği üzere Pazartesi günü resmi tatil. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına Payallar, Avsallar, Mahmutlar, Oba, Merkez ve Hal Tahsil Ofisimiz, 8.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ödeme noktalarına gelemeyen vatandaşlarımız internet üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebilir" dedi.

Yücel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır. Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme baş kaldırdığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gün olan 19 Mayıs 1919'u, küresel etkiye neden olan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl maalesef biraz buruk kutlayacağız. Her şeye rağmen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 101'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

"Kadir Gecenizi kutluyorum"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada 19 Mayıs Salı akşamı idrak edilecek Kadir Gecesi'ni de kutladı. Yücel, "Birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı Mübarek Ramazan ayında idrak edeceğimiz ve bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'ni tebrik eder; halkımıza ve Tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu vesileyle tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların ve tüm ibadetlerimizin kabulünü Yüce Rabbimden niyaz eder, Kadir Gecesi'nin hayır ve bereketinden nasiplenmenizi dilerim" dedi.

Kaynak: İHA