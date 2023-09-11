Başkan Yücel:"En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile birlikte Sami Bekar İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Yücel:"En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile birlikte Sami Bekar İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı. İlk ders zilini çalan Başkan Yücel, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.

Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Uzun bir tatilin ardından okullarına kavuşan çocukların, Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek " Cumhuriyetimizin 100. yılına dair büyük idealleri ve hedefleri olan, Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek gençlerimizi yetiştiren okullarımızdır. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ancak kaliteli, özgün, en modern teknoloji ile donanmış, milli bir eğitim öğretim sistemiyle taşıyabiliriz. Bunun için, Alanya Belediyesi olarak en büyük yatırımı eğitime yapıyoruz" dedi.

Okulun yapımını üstlenen hayırsever Sami Bekar'ın inşaat aşaması devam ederken hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Yücel, "Gönül isterdi ki merhum Sami Bekar hayırseverimizde aramızda olsaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Okulun yapımına birlikte başlamıştık, ancak birlikte açmak nasip olmadı. Ailesi okulun yapımını devam ettirerek mahallemizin ihtiyacını karşıladılar " diye konuştu.

"Alanya hayırseverlerin başkenti"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da, "Gerçekten çok güzel bir okul, örnek bir okul. Öğrencilerimiz de velilerimiz de şanslılar. Keşke Sami amcamız da aramızda olsaydı. Çocuklarımızı okulun bahçesinde görmeyi çok istiyordu. Alanya hayırseverleriyle ünlü bir şehir. Turizmin, tarımın, ticaretin başkenti derler ama ben buraya hayırseverlerin başkenti diyorum. Çünkü okullarımızın yüzde 75'ini Alanya Belediyemiz ile birlikte hayırseverlerimiz yaptırıyor. Biz de bu sebeple İlköğretim Haftası'nın açılışını bu okulda yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Yücel yeni dönemin ilk ders zilini çalarak, Müdür Yılmaz ile birlikte sınıfları gezdi. Öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Yücel, çocuklara kitap okumanın ve ders çalışmanın önemi hakkında bilgiler vererek gelecekte olmak istedikleri meslekler üzerine sohbet etti. Başkan Yücel, gelenek haline getirdiği hediye etkinliğini de sürdürdü. Alanya genelinde ilkokula başlayan tüm öğrencilere boyama kitabı ve kalemlik hediye edildi.

Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Akın, Sami Bekar İlkokulu Müdürü Ali Türkyılmaz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Başkan Yücel:"En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz"

Başkan Yücel:"En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz"

Başkan Yücel:"En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz"

Başkan Yücel:"En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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