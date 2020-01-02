Başkan Yüksel geleneği bozmadı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yılbaşı dolayısıyla ilçe genelinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yılbaşı günü görevi başında olan Jandarma kolluk kuvvetlerini, polis ekiplerini, hastanede yatmakta olan hastaları ve esnafı ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yeni yılın ilçemize, ülkemize, coğrafyamıza ve tüm dünyaya daha fazla huzur, barış ve demokrasi getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Halkın güvenliği için görevi başında bulunan Ergene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Dehri, Ulaş Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Aslan ve Ergene Polis Merkezi Amiri Komser Yardımcısı Erdi Dürger'i görevi başlarında ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel her yıl olduğu gibi bu yılda geleneği bozmayarak yeni yılda hastaneleri de ziyaret etti.

Hastane görevlileri nezaretinde doktorların, hemşirelerin, hastaların ve refakatçi kalan hasta yakınlarının yeni yılını kutlayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Yüksel, "2019 yılında hizmet bayrağını vatandaşlarımız ile birlikte devraldık ve daha mutlu bir Ergene için çalışmaya başladık. Trakya'nın parlayan yıldızı Sevgi Kenti Ergene'de hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle daha da çok çalışacağız. Ergenemizde geleceği kurma adına verdiğimiz emek ve destek için sizlere teşekkür ediyor, ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA