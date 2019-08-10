Başkan Yüksel genç çiftin nikahını kıydı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ulaş Nikah Salonunda Emre Özçiftçi ve Muradiye Uzun çiftinin nikahını kıyarak yeni evlenecek olan çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Ergene Belediyesi nikah salonunda evliliğe ilk adımı atmak üzere evet diyecek olan çiftlere Başkan Yüksel sürpriz yaptı. Nikah memuru cübbesini üzerine giyen Başkan Yüksel Emre Özçiftçi ve Muradiye Uzun çiftlerinin nikahını kıydı.

Yeni hayatlarında genç çifte mutluluklar dilediğini belirten Başkan Yüksel, "Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Tabii ki evlilik hayatınızda iyi ve kötü günleri birlikte yaşayacaksınız. Yeni hayatınızda karşınıza çıkacak olan engelleri, sorunları birlikte aşacaksınız. Her şeyden önce bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyiniz. Sizlere sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA