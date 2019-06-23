Başkan Yüksel, Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu

TEKKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Yüksel, 100. Yıl mahallesinde bulunan Gençlik Merkezini ziyaret ederek, hizmete açılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Yüksel spor tesislerindeki faaliyetlere katılan çocuklarla sohbet edip, onlarla top oynadı.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, çocuklara ve gençlere güzel oyun alanlarında zaman geçirme imkanı sunmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Süleymanpaşa'da yaz okullarına bütün çocukları beklediklerini ifade eden Yüksel, "Havuzumuzu sezona yetiştirerek, kulüp üyeleri ile yaz okullarımıza yazılan gençlerimizin hizmete açma sözü vermiştik. Tesislerimizde yürütülen hummalı çalışma sonucunda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan havuzumuzu önümüzde hafta hizmete açıyoruz. Yaz okuluna gelenler burada doyasıya zaman geçirecek." dedi.





Kaynak: AA