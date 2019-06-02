Başkan Yüksel’den küçük Kırkpınar’a davet

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne tüm sporseverleri davet etti.

Velimeşe Güreş Sahası'nda yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yüksel, "Ergene Velimeşe er meydanında, güreş sahasında revize işlemleri devam ediyor. Tribünlerimizi yeniledik. Vatandaşlarımızın, misafirlerimizin güreşçilerimizi iyi seyretmesi için, iyi seyirler yapması adına tekrar genişlettik, büyüttük, çimlerimizi yeniledik. Türkiye'nin en ünlü pehlivanları güreşiyor burada, kol bağlıyor. Güzel güreşler oluyor. Tüm Trakya halkımızı, tüm Tekirdağ halkımızı, tüm Ergene halkımızı Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarının kol bağlayacağı Velimeşe er meydanına davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA