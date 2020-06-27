Başkan Yüksel’den üniversite adaylarına moral mektubu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak üniversite sınavına girecek öğrencilere mektup yazarak sınavlarında başarılar diledi.

Süleymanpaşa'da sınava girecek lise son sınıf öğrencileri için hazırlanan mektuplar, belediye personelleri tarafından öğrencilerin ev adreslerine elden teslim edildi. Mektubunda gençlerin geleceğini yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tüm üniversite adaylarına hayırlı olması dileklerini aktaran Başkan Yüksel, üniversite sınavının bir dönüm noktası olarak algılandığına vurgu yaparak her öğrencinin hayal ettiği bölümü kazanması temennisini dile getirdi. Gençlerin kıymetinin hiçbir sınavla ölçülemeyeceğinin de altını çizen Başkan Yüksel, üniversite sınavı sürecinde ailelerin ve öğretmenlerin desteğinin önemine değindi.

Yüksel'in Tekirdağ'ın 11 ilçesinde yaşayan ve YKS'ye girecek olan tüm üniversite adaylarına gönderdiği mektup şöyle:

"Sevgili genç kardeşim, Bu hafta sonu, uzun süredir büyük bir heyecan ve umutla hazırlandığın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceksin. Eğitim hayatın boyunca edindiğin bilgi birikimi ile mümkün olanın en iyisini yapmak üzere hazırlandığın bu sınavı, hayatının dönüm noktası olarak gördüğünü biliyorum. Hayallerini ve umutlarını gerçeğe dönüştürmek üzere azmini, sabrını, inancını ortaya koyarak stres ve kaygıdan uzak bir sınav süreci geçirmen, hedeflediğin üniversiteyi kazanman en büyük dileğimdir. Kendine güvendiğin sürece aşamayacağın hiçbir engelin bulunmadığına inan. Emeklerinin karşılığını almak için yıllardır edindiğin bilgileri sınava yansıtarak başarılı olmanı temenni ediyorum. Başaracağına olan inancını ve özgüveninihiç kaybetme. Unutma ki sen; ailen, öğretmenlerin ve bizim için çok kıymetlisin. Her zaman yanında olan tüm sevenlerin, bu süreçte de yanında olacak ve sana destek verecektir. Değerli kardeşim, Ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak, yüksek karakterli, çalışmaktan yılmayan, ufku geniş gençlerimizden biri olarak, aydınlık yarınlarımızın inşasına başarılarınla imza atacaksın. Sevgi vedesteğimizinsana güven, cesaret ve gayretini arttırması için güç vermesini diliyorum. Başta ailen ve öğretmenlerin olmak üzere, bugünlere gelmende büyük emek ve desteği bulunan tüm sevdiklerine şükranlarımı sunuyor; gireceğin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Sağlıcakla kal."

Kaynak: İHA