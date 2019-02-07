Başkan Yüzücüllü’den ’Sucuk Festivali’ne davet

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilki 2017 yılında yapılan ve bu yıl 10 Şubat tarihinde tekrarlanacak olan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivaline herkesi davet etti.

Başkan Yüzügüllü, Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi meydanında düzenlenecek coşku dolu festivale herkesi beklediklerini belirtti. Yüzügüllü, "2017 Yılında düzenlediğimiz meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali büyük ses getirmesinin yanında herkes tarafından beğenilen ve sabırsızlıkla beklenen bir festival oldu. Lezzetine güvendiğimiz Sivrihisar Sucuğu, festivalimiz sonrasında ülkemizin dört bir yanından talep edilmeye başladı ve kasaplarımız sucuk yetiştiremez oldu. Bizler Sivrihisar'ın tarihini ve kültürünü olduğu kadar lezzetlerini de tüm Dünya'ya tanıtma konusundaki iddiamızı sürdürüyoruz. 2017 yılında ilkini düzenlediğimiz, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festivalimizde 2 ton sucuk ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. 2019 yılında bu ilgiyi büyüterek ülke çapında yapmak için uğraşıyoruz. Tüm Türkiye'nin Sivrihisar'ı gelip görmeleri ve yemek kültürümüzden tatmalarını istiyoruz. Bu yılda 10 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştireceğimiz festivalimizde 5 ton sucuk ikramında bulunacağız. Etkinliğe gelen misafirlerimiz Sivrihisar Yöresel ve Organik Köy ürünlerini, ilçeye özgü hediyelik eşyaları alma fırsatı bulabilecek ve çeşitli etkinlikler, aktiviteler ile dolu, her yaştan insanın keyif alacağı, lezzet şöleni bir festival olacak. Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk festivalimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA