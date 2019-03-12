Başkan Yüzügüllü esnaf ve pazarcılarla bir araya geldi

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kaymaz Halk Pazarında esnaf ve pazarcılarla bir araya geldi.

Vatandaşlar ile bir araya gelerek hayırlı ve bereketli işler dileyen Başkan Yüzügüllü, daha sonra Kaymaz Mahallesi kahvehanesinde vatandaşlar ile çay içip sohbet etti.

Kaynak: İHA