Başkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret etti

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okullarda gerçekleştirdiği ziyaretlerde tüm öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yeni eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla ilçedeki okul ziyaretlerine başladı. Okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemeleri içeren çantalar hediye eden başkan Yüzügüllü, eğitimin önemini vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler, sizler ülkemizin yarınının teminatısınız. Sizlerin başarılı bir eğitim hayatı sürdürmesi, geleceğimizin parlak olacağının habercisidir. Geleceğin liderlerinin bu okullarda yetişeceğine inanıyor, başarılı bir gelecek temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Sınıflarında Belediye Başkanı Yüzügüllü'yü gören öğrenciler mutluluğunu gizleyemedi. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, öğrencilere gelecekte ne olmayı hayal ettiklerini sorduğunda bazı öğrencilerin "Belediye Başkanı olacağım" dediğini duydu. Bu cevap karşısında gülümseyen Yüzügüllü, "Belli ki bu sınıflardan bana rakip çıkacak" diyerek öğrencilerle şakalaştı. Ziyaretin ardından öğrenciler, Başkan Yüzügüllü'nün nazik ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)