Başkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret etti

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okullarda gerçekleştirdiği ziyaretlerde tüm öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret etti

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okullarda gerçekleştirdiği ziyaretlerde tüm öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yeni eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla ilçedeki okul ziyaretlerine başladı. Okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemeleri içeren çantalar hediye eden başkan Yüzügüllü, eğitimin önemini vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler, sizler ülkemizin yarınının teminatısınız. Sizlerin başarılı bir eğitim hayatı sürdürmesi, geleceğimizin parlak olacağının habercisidir. Geleceğin liderlerinin bu okullarda yetişeceğine inanıyor, başarılı bir gelecek temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Sınıflarında Belediye Başkanı Yüzügüllü'yü gören öğrenciler mutluluğunu gizleyemedi. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, öğrencilere gelecekte ne olmayı hayal ettiklerini sorduğunda bazı öğrencilerin "Belediye Başkanı olacağım" dediğini duydu. Bu cevap karşısında gülümseyen Yüzügüllü, "Belli ki bu sınıflardan bana rakip çıkacak" diyerek öğrencilerle şakalaştı. Ziyaretin ardından öğrenciler, Başkan Yüzügüllü'nün nazik ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret etti

Başkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret etti

Başkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret etti

Başkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Son Haberler
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!