Başkan Yüzügüllü’yü pankart ve havai fişeklerle karşıladılar

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ziyaret ettiği Böğürtlen mahallesinde pankart ve havai fişeklerle karşılandı.

İlçede yaşayan Araklı'lı vatandaşların mahallesi olan Böğürtlen'de, Başkan Yüzügüllü için "2bin Araklı'lı Sivrihisar'da Seninle" pankartları açıldı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği Yüzügüllü, sorunları dinleyip çözüm önerilerini sundu. Gösterilen ilgiden ve sevgiden duyduğu mutluluğu ifade eden Hamid Yüzügüllü, "Vatandaşlarımızın istekleri, sıkıntıları bizim için çok önemli. Her fırsatta gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleriyle halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımız, bize çok büyük bir ilgi ve sevgi gösteriyor. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Allah, kendilerinden razı olsun. Gayemiz, Sivrihisar'ımızı Türkiye'nin en gözde ilçeleri arasında en üst sıralara taşımak. Sivrihisarlımıza çağın gerektirdiği yatırımlarımızı sırasıyla kazandırıyoruz. Bunu da halkımızla birlikte yapıyoruz. Bizler bu yola çıkarken vatandaşımıza güvendik ve bağımızı hiçbir zaman kopartmama sözü verdik. Çok şükür bu sözümüzü de tutuyoruz ve her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü bir gönül bağları kuruyoruz. Doğumdan ölüme her yaştan vatandaşlarımızın hayatında hizmetlerimizle yer alıyoruz. Günün büyük bölümünü vatandaşımızın sorunlarını dinlemek ve sorunların çözümü için ayırıyoruz. Vatandaşımızla en hızlı çözüm yollarını yine beraber istişare ederek arıyor ve çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yüzügüllü, vatandaşlar ile hatıra fotoğrafları çektirip ziyaretini tamamladı.

Kaynak: İHA