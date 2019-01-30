Başkan Zihni Şahin: “Atakum’u birlikte yöneteceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'den Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti ve MHP Atakum İlçe Teşkilatları ile "Kaynaşma Yemeği'nde bir araya geldi. Başkan Şahin, "Atakum'u ortak akılla, hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Yalı Kafe'de verilen yemeğe, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Turan Çakır, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatipoğlu, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

Yemekte yaptığı konuşmaya, "31 Mart seçimlerinin Atakum'a, Samsunumuza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek başlayan Başkan Zihni Şahin,

"Yaşanan belli bir sürecin ardından bize AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Atakum adaylığı görevi verildi. Hemen ardından hem MHP hem de AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ettim. Çünkü önemli olan başlangıcın iyi ve sağlıklı kurulmasıdır" diye konuştu.

Bafra'da 2009 yılında belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Zihni Şahin, "Bafra'da başkanlık yaptığım süre içerisinde kesinlikle önem verdiğim husus ortak akılla yönetim oldu. Tüm STK'larla bir araya geldik ve beyin fırtınaları gerçekleştirdik. Önemli olan şehrin problemlerini o şehirde yaşayanlarla tespit edip onların giderilmesi için yine o şehirde yaşayanlarla birlikte gayret göstermektir. Toplumla birlikte hareket ettiğinizde öncelikleri en iyi şekilde tespit etmiş oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

"İshak Taşçı kardeşimdir"

Bir şehrin gelişmesi ne gerekiyorsa belediye olarak yapmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Şahin, "Atakum'da birçok projeyi hayata geçiren ve başkanlığı döneminde başarılı olmuş bir kardeşimiz olarak İshak Taşçı'ya teşekkür ediyorum. O benim kardeşim, ben onun ağabeyiyim. 3 gündür kendisiyle görüşüyoruz. Açık yüreklilikle yanımızda olduğunu söyledi, bunun için kendisine teşekkür ediyoruz. Böylece bu gibi durumları farklı değerlendirmek isteyenlere de iyi bir cevap vermiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Samsun, birlik ve beraberlikle güçlüdür"

Siyasi iradeyle, milletvekilleriyle dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceklerini söyleyen Başkan Zihni Şahin şunları söyledi: "Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız hep beraber olduğumuzda aşamayacağımız engel olmaz. Samsun'a geldikten sonra Samsun olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini biliyordum. "Buraya geldiniz, şehri rahatlattınız" diyor hemşehrilerim artık bana. Gerçekten güzel bir ortam oluştu. TSO, esnaf odaları, STK'lar herkesle beraber olduk, taşın altına elimizi değil vücudumuzu koyduk. Problemlerin birçoğunu çözdük. Kentin bazı problemleri hemen çözülecek gibi değildi. Gülsan Sanayi Sitesi gibi. En azından gündemimize aldık. Buradaki esnafla 3 kez toplantı yaptık, hala görüşüyoruz. Yer problemi çözülmek üzere. Bu sorun çözüldükten sonra tüm o bölgeyi millet bahçesine dönüştüreceğiz."

"Atakum için yeni projeler hazırlıyoruz"

Atakum için çok önemli projeleri olduğunu söyleyen Zihni Şahin, "Atakum için çalışmalar yapıyoruz. Devlette olduğu gibi şehirlerde de devamlılık şarttır. Yapılmayan projeleri hayata geçireceğiz. Bu projeler netleştiğinde yine sizlerle bir araya gelip bu yönde ne yapmamız gerektiğini paylaşacağız. Atakum'u hep birlikte sevgiyle yöneteceğiz" açıklamasında bulundu.

Taşçı'dan meclis üyelerine teşekkür

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da yaptığı konuşmada, "4 Nisan 2014 yılında görevi devraldığımızda, Cumhur İttifakı'nı Samsun'da ilk kez biz kurduk. AK Parti'li ve MHP'li meclis üyelerimizle bir araya geldiğimizde, bugünün temel taşlarını hep birlikte attık. Atakum'da gerçekleştirdiğimiz her hizmette AK Parti'li ve MHP'li meclis üyelerimizin desteğiyle hareket ettik. Biz 5 yıllık süre zarfında Atakumlu hemşerilerimize söz verdiğimiz 55 projeyi aşarak, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerimizin katkılarıyla 87 proje hayata geçirdik. Bu anlamda meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Fitneyle mücadele ettim"

"İnşallah bundan sonra da Atakum Belediyesi'nde Cumhur İttifakı devam edecek" diyen Taşçı şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayımız Zihni Şahin de aynı benim gibi davası vatan olan, bayrak olan bir ağabeyimiz. Onun için gönlümüz rahat. Atakum Belediyesi, ilçemize güzel hizmetler vermeye devam edecek. Atakum Belediyesi artık Türkiye'nin sayılı kentleri arasında girmiş ve marka kentler arasındaki konumunu 31 Mart'tan sonra da koruyacaktır. Ben 5 yıllık Atakum Belediye Başkanlığı dönemimde hem içeride hem de dışarıda fitne ile mücadele ettim. Allah'a şükür buradayız ve bundan sonra da İshak Taşçı olarak yine burada olacağım ve fitneyle mücadele etmeye devam edeceğim. Halka hizmet etmenin tek yolu belediye başkanı olmak değildir. Halka hizmet yolunda farklı konumlar, farklı pozisyonlarda yine hep birlikte, kol kola bu davaya hizmet etmek için sahalarda olacağım."

Kaynak: İHA