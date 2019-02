Başkan Zihni Şahin: “Hizmette ayrım yok”

İncesu ve Yalı Mahallelerinde halkla buluşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Kimseye ayrım yapılmayacak. Hizmetlerimizden herkes yararlanacak" dedi.

Başkan Zihni Şahin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ve her 2 partinin ilçe yöneticileriyle birlikte seçim çalışmaları kapsamında İncesu ve Yalı Mahallelerindeki "Halk Buluşması'na katıldı. Mahalle sakinlerinin sevgi gösterileriyle karşıladığı Başkan Şahin, projelerini ve yatırımlarını anlattı, 31 Mart yerel seçimlerinde Atakum Belediye Başkanlığı için destek istedi.

Atakum'a Cumhur İttifakı mührü

Sözlerine, "Cumhur İttifakı'nın mührünü Atakum'a vurmak için canla başla çalışıyoruz. Bizleri bu sıcak ortamda ağırlayan mahallemizin güzide sakinlerine canı gönülden teşekkür ediyorum" diyerek başlayan Şahin, kısaca şunları söyledi:

"Atakum sadece Samsun'un değil Karadeniz'in en çok gelişen ve Cenab-ı Allah'ın bahşettiği önemli güzelliklere sahip bir ilçe. Bu kadar güzel bir sahili olan kaç tane ilçe var? Aynı zamanda yeşil ve mavinin buluştuğu her türlü güzelliklere sahip bir ilçe Atakum. Bu kadar güzel bir ilçeye hizmet etmek bize nasip olursa biz de dünyanın en bahtiyar insanı oluruz. Her şeyden önce ortak akılla hareket edeceğiz. Bir mahalleye hizmet yapılacaksa sizlerle konuşarak, sizlerin beklentileri doğrultusunda hareket edeceğiz. Atakum olarak, büyük bir aileyiz anlayışıyla, hareket edeceğiz. İlçemizde alt yapı, yol, kaldırım her türlü ne sıkıntı ve eksik varsa bunları tabii ki gidereceğiz. Bunun yanında Atakum'un kalkınması, gelişmesi, belli bir noktaya gelmesi adına bir çok düşüncelerimiz, projelerimiz var. Mahallelerimizden belirli talepler var. Köy konağı isteniyor örneğin, yollar, alt yapı ile ilgili sıkıntılar dile getiriliyor. Bunlar yapılmayacak işler değil. İnşallah bu hizmetleri yapmak bize nasip olur."

Başkan Zihni Şahin, konuşmasının son bölümünde ise, "Demokratik toplumlarda illa ki bir partiden aday olunması gerekiyor. Fakat şunu herkesin çok iyi bilmesini istiyorum ki, seçildikten sonra biz herkesin başkanı olacağız. Toplum arasında ayrım yapmayacağız. Herkese hizmet edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA