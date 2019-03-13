Başkan Zihni Şahin ’projelerini’ açıklayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı seçilmesi halinde ilçede 5 yıl içerisinde uygulayacağı proje ve yatırımlarını 14 Mart Perşembe günü saat 19.00'da, Atakum'daki Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde kamuoyuna tanıtacak.

Daha mavi, daha yeşil, daha huzurlu

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Zihni Şahin, "Atakum'un daha mavi, daha yeşil, daha huzurlu, daha mutlu, daha gelişmiş ve dünyanın tanıdığı, bildiği bir şehir olması, Atakumluların hayat standartlarının çok daha yükselmesi için hazırladığımız projelerimizin tanıtım toplantısına tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Hemşehrilerimin katılımları mutluluk ve onur verecek" dedi.

'Sosyal belediyecilik'ten "akıllı şehir'e

Son derece başarılı bir ekip ile Atakum'u yönetmeye hazır olduklarını söyleyen Zihni Şahin, "Sosyal belediyecilik, kültür ve sanat, çevre ve kent estetiği, aile, kadın ve çocuk, gençlik ve eğitim, spor ve sağlık, akıllı şehir ve ulaşım, kentsel tasarım ve planlama, kent kimliği ve sosyal hayat ve şehir ekonomisi başlıkları altında topladığımız projelerimiz ile Atakum'u büyük hedeflere ulaştıracağız" diye konuştu.

"Atakum, Türkiye'de farkındalık oluşturacak"

'Açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik" ilkesiyle hareket edeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkanı Zihni Şahin, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"Halkla birlikte yönetim anlayışı içerisinde ortak aklı esas alacağız. Ben yaptım anlayışı ile hareket etmeyeceğiz. Atakumumuzu kültür ve sanat, turizm, gençlik, eğitim, çevre, mimari, spor, sağlık, kırsal kalkınma, başta engellilerimiz olmak üzere tüm dezavantajlı kesimlere yönelik hizmetlerimiz, organik tarım, yaşlılar, kadınlar, aile ve çocuk, ulaşım, şehir planlaması, sosyal hayat ve ekonomik canlılık, akıllı şehir gibi alanlarda yapacağımız hizmet ve hayata geçireceğimiz projelerle başta Samsunumuz olmak üzere, ülkemizde bir farkındalığı olan bir şehir haline getireceğiz.Bu şekilde Atakumumuzu dünyada daha çok tanınır, uluslararası alanda daha çok prestiji olan bir şehir olacaktır. İnsanlarımızın mutlu, huzurlu, güvenli, hayat standardı yüksek ve yaşamı kolaylaşmış olmasını istiyoruz. Tüm bunları birlikte başaracağız."

Kaynak: İHA