Başkan Zolan: "4 mahallenin alt yapı sorununu tarihe gömecek çalışmalara imza attık"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallesi'nin alt yapı sorununu tarihe gömecek çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, projenin yüzde 50'sinin bittiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bazı mahallelerde yapılan alt yapı çalışmalarını Başkan Zolan, bir süre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını yakından inceledi. Başkan Zolan, çalışmalara yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleriyle de sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.

Vatandaşların desteğinden mutluluk duyduğunu gören Başkan Zolan, "Şükürler olsun, vatandaşlarımız bize inanıyor ve güveniyor. Söz verdik, yapıyoruz. 5 mahallemizde hayata geçirdiğimiz çalışmamızın yüzde 50'sini tamamladık. İnşallah kalanını da en kısa sürede bitirip, vatandaşlarımızı bu güzellikle buluşturacağız. Altyapı meşakkatli, sıkıntılı bir iştir, ancak tamamlandığında ortaya çok büyük güzellikler çıkar. Bugün şehrimizde Türkiye'nin en temiz suyu var. Bebeklerimize dahi musluktan su içirebiliyoruz" dedi.

"Altyapı olmazsa olmaz"

Kent'in büyük bir bölümünün alt yapı sisteminin baştan aşağıya yenilediklerini söyleyen Zolan, "Alt yapı bir kent için olmazsa olmaz bir yatırımdır. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur. Ama altyapı yaptıktan sonra üste ne yaparsanız yapın uzun yıllar vatandaşlara hizmet eder. İnşallah yaptığımız bu altyapı torunlarımızın torunlarına hizmet verecek. Emek, veren katkı sağlayan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışmaya, sevdalısı olduğumuz şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Yeter ki bir olalım, beraber olalım" ifadelerini kullandı.

"300 kilometreden fazla alt yapı hattı döşenecek"

Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nin kalan bölümünde alt yapı sorununu tarihe gömecek çalışma ile 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattı baştan aşağı yenilenecek. Bölgeye ilk kez 28 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. Bölgeye toplamda 309 km altyapı hattı yapılacak.

Kaynak: İHA