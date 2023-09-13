Başkan Zorluoğlu Yomra’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle halkın talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Zorluoğlu Yomra’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle halkın talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin 18 ilçede daha görünür olması adına projelerini birbiri ardına hayata geçiren Başkan Zorluoğlu, Yomra ilçesine giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Talep ve sorunları yerinde dinlemeye özen gösteren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe gezileri kapsamında Yomra ilçesini ziyaret ederek hem yürütülen çalışmaları yerinde gördü hem de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Zorluoğlu'na ziyareti sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Kadir Özdemir, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Karaoğlu ve Tülay Adanur ile daire başkanları eşlik etti.

AK Parti Yomra İlçe Teşkilatı'nda değerlendirmelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak 4.5 yıldır şehrimizde epey bir çalışma gerçekleştirdik. Hem Ortahisar'da hem kırsal alanda ve ilçe merkezlerinde bütçe olanaklarımızı da çok aşarak özel bütçeler ve Ankara'dan özel desteklerle yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ortahisar'da her kesim tarafından fark edilen büyük bir değişim ve dönüşüm sağladık. Birtakım yatırımlarımızı hizmete aldık, birtakım yatırımlarımızı da seçime kadar peyderpey vatandaşımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Şehrin en çok ihtiyaç duyduğu yeni otogarı tamamladıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bölgede örneği olmayan Bilim Merkezi ve Plenaturyum'u da hizmete alıyoruz. Eski Avrasya Pazarı tamamlandı. İskenderpaşa otoparkı tamamlandı. Daha önce Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezimizi tamamladık. Ganita-Faroz çok büyük ilgi gördü. Flaş proje olarak herkesin dilinde olan bir sahil düzenlemesi oldu. Bunlara benzer çok sayıda projeler hizmete aldık. Yomra ilçemizde de imkânlarımız ölçüsünde yatırımlar yaptık. Merkez caddesinde düzenlememizi yaptık. Çalışmalarımız devam edecek. Kırsal alanda elimizden geldiğince beton, asfalt, istinat duvarı gibi hususlarda da Yomra'da da epey çalışmalar yapıldı. İçme suyu konusunda da yukarıda bir içme suyu arıtma tesisini hizmete almıştık. Şimdi buraya Akoluk'tan yeni ishale hattından bir su bağladık. Kaşüstü Plajı bizim için de çok önemli. Yalıncak'ta olduğu gibi burada da vatandaşın huzur içerisinde kullanabilecekleri bir alan oluşturacağız" dedi.

Daha sonra esnafı ziyaret ederek çayını içen, kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zorluoğlu, her gittiği yerde yoğun ilgiyle karşılandı.

Başkan Zorluoğlu Yomra’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Zorluoğlu Yomra’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Zorluoğlu Yomra’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Zorluoğlu Yomra’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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