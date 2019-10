Başkan Zorluoğlu’ndan Sürmene’ye ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe programları kapsamında beraberindeki belediye yöneticileriyle Sürmene'ye gitti.

Sabah saatlerinde başlayan ilçe ziyaretinde ilk olarak Sürmene Belediyesi'ne giden Başkan Zorluoğlu, başkanlık makamında bir araya geldiği Rahmi Üstün'den, ilçede sürdürülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Zorluoğlu, Üstün'ün ilçe adına büyükşehirden talep ve beklentilerini dinledikten sonra Sürmene Kaymakamlığına geçti. Hükümet Konağında, ilçeye yeni atanan Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'nın misafiri olan Başkan Zorluoğlu, kaymakam Kaya'ya yeni görevinde başarı dileyerek bir süre sohbet etti. Ziyaretlerine AK Parti İlçe Başkanlığı ile devam eden Başkan Zorluoğlu, ilçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve partililerle hasbihal ettikten sonra MHP İlçe Başkanlığına da uğrayarak ilçe başkanı Hamit Küçükali ve MHP ilçe teşkilatı mensupları ile de görüştü.

İlçedeki temaslarını Sürmene'de görevli 37 muhtarla kültür merkezinde gerçekleştirdiği toplantı ile sürdüren Başkan Zorluoğlu'na burada Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Genel Sekreter Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile belediyenin ve TİSKİ'nin daire başkanları eşlik etti.

Toplantı açılışında muhtarlara hitap eden Başkan Zorluoğlu, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör tehtidini bertaraf etmeyi amaçlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Operasyonda kahramanca mücadele eden askerlerimize Yüce Mevla'dan zafer niyaz ettiklerini kaydeden Başkan Zorluoğlu, "İnşallah ordumuz planlandığı şekilde 30 km'lik derinlikte, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi kısa zamanda oluşturup yurdumuza geri dönecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine Kuzey Suriye'den sınırlarımızdaki il ve ilçelerimize atılan havan ve benzeri bombalar neticesinde şehit olan sivil vatandaşlarımız var. Onlara da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza, gazilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Trabzon'un Sürmene'sinden halkımızın sevgisini, dualarını askerlerimize iletiyoruz" dedi.

Sürmene'de belediye başkanından ilçenin temel meseleleri ile ilgili görüş ve temennileri aldıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, "Bu toplantıda da esas itibarıyla sizleri dinlemek üzere buradayım. Muhtarlarımızı tek tek dinleyeceğiz. Arzu eden muhtarlarımız mahalleleri ile alakalı sorunları bize doğrudan iletme fırsatı bulacaklar. Yine mahallelerinin durumunu ve taleplerini içeren raporları yazılı olarak getiren muhtarlarımızdan biz bunları alacağız. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personelimiz sözlü ve yazılı olarak bize ilettiklerinizi kaydediyor. Bu amaçla, bir elektronik program hazırladık. Benim de her an takip edebileceğim bir program bu. Muhtarlarımızın taleplerinin hangi aşamada olduğu, sonuçlananların nasıl sonuçlandığı, sonuçlandırılamayanların hangi aşamada olduğunu bizatihi ben, genel sekreterimiz ve diğer ilgili arkadaşlarımız da takip edebilecekler. Yine muhtarlarımızın büyükşehir belediyesinin sorumluluğuna giren taleplerini, hazırlamaya başladığımız 2020 programı kapsamında değerlendireceğiz. 2020, 2021, 2022 ve 2023 programlarımızda muhtarlarımızın taleplerini programlara alarak değerlendireceğiz. Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız, TİSKİ genel müdürümüz ve yardımcısı ile daire başkanları bizimle beraber. Burada sizlerin dile getirdiği meseleleri not edecekler. İnşallah bu toplantımızda dile getirilen hususları, önümüzdeki süreçte yerine getirme hususunda ilçe belediye başkanımızla yoğun bir gayret içinde olacağız" şeklinde konuştu.

Muhtarların kendileri için kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Zorluoğlu şunları söyledi:

"Muhtarlarımız vatandaş ile belediye arasında adeta bir köprü vazifesi ifa ediyorlar. Vatandaşlarımızın birebir muhatabı muhtarlarımız. Biliyoruz ki; vatandaş istediği her an muhtara ulaşır. Ben yıllarca muhtarlarımızla çalıştım. El ele gönül gönüle çok güzel işlere de imza attık. İnanıyorum ki; sizlerle de çok güzel hizmetlere beraber imza atacağız. Maksadımız aynı, muhtarlarımız bizim ekibimizin çok önemli birer parçasıdır. Sizler de bizler de vatandaşımıza hak ettiği en iyi hizmeti sunma maksadı ile görev ifa ediyoruz. İnşallah vatandaşımızı memnun edecek, vatandaşlarımızın hayır dualarına mazhar olacak hizmetleri el birliği ile gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımıza cep telefonu numaramı verdim. Acil durumlarda bana ulaşabilirsiniz."

Toplantının devamında söz alan muhtarları dinleyen Başkan Zorluoğlu, son bölümde yaptığı değerlendirmede de beraberindeki daire amirlerine "Kesinlikle muhtarlarımızın kalbini kırmayın. Kendilerine karşı güler yüzlü olun. Çünkü onlar şahsi işleri değil vatandaşın işleri için sizleri ziyaret ediyor" şeklinde hitap etti.

