Başkandan fırınlara şafak vakti denetim

Alaşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, unlu mamul üretimi yapan fırınları denetledi. Ürünlerin gramajlarını kontrol eden ekipler, fırınlarda hijyen kontrolü yaptı. Fırınların filtreli sulu baca sisteminin de kontrol edildiği denetimlere Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan unlu mamul üretimi yapan işletmelerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Simit ve ekmek üreten fırınlar ve pastanelere yönelik düzenlenen denetimler, sabaha karşı 04.30'da başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzücoğlu'nun bizzat katıldığı denetimlerde, fırınların hijyenik koşullara uyup uymadığını, üretilen ekmek ve simitlerin gramajları denetlenirken, standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı. Toplum sağlığı açısından oldukça önem arz eden fırınların denetiminde simit gramajı ve hijyen konusunda titizlik gösteren zabıta ekipleri işletmelerden alışveriş yapan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediye başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı bizler için her şeyin üstündedir ve önem arz etmektedir. Toplumumuzun sağlıklı besinler tüketmesi ve sağlıklı yaşamaları hususunda her zaman duyarlı olacağız. Amacımız sağlıklı ve hijyenik gıda üretimini sağlamak. Ekiplerimiz daha önce de denetimlerini yapmışlardı, bu gün hem önceki denetimlerde görülen eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek. Vatandaşımızın unlu mamulleri üreten iş yerlerinin insan sağlığını tehlikeye düşürecek durumları saptadıkları ve şüphe duymaları halinde Alo 153 nolu telefonumuzla bizlere ihbar etmelerini istiyoruz." dedi.

Yapılan denetimlerde 35 işletme denetlenirken, standartlara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem yapıldı.

Kaynak: İHA