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  3. Başkanı Arslan, Tıp Bayramı’nı kutladı

Başkanı Arslan, Tıp Bayramı’nı kutladı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışanların Tıp Bayramını kutladı.

Başkanı Arslan, Tıp Bayramı’nı kutladı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışanların Tıp Bayramını kutladı.

Tıp Bayramı nedeniyle Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Belediye Meclis üyesi adayları Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Arslan, "Sağlık mesleği fedakârlık ister. Hayat kurtarmak ve insanları sağlığına kavuşturmak, kutsal ve aynı zamanda zor bir görevdir. Bu zor görev ancak fedakârlıkla başarılabilir" dedi.

Başkanı Arslan, Tıp Bayramı’nı kutladı

Başkanı Arslan, Tıp Bayramı’nı kutladı

Kaynak: İHA

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