Başkanı Kazım Kurt’un Babalar Günü mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tüm babaların gününü kutlayan Başkan Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Yaşamımızın her anında annelerimizle birlikte en değerli varlığımız olan babalarımızı Babalar Günü'nde bir kez daha hatırlıyoruz. Sizleri sadece bir gün de hatırlamanın çok büyük bir haksızlık olduğunu biliyoruz. Aldığınız nefes bile bize bu kadar güç verirken ve başımızı göğüs kafesinize dayadığımızda kalbinizin atarken çıkardığı o ses bizim için en güzel şarkı iken, sizlere olan saygı ve sevgimiz bir gün ile sınırlandırılamaz. Bugünlere gelmemizi sağlayan, her zaman en büyük destekçimiz olan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babalarımız; bizler için çok özelsiniz. Bizleri yetiştirip büyüten ve tecrübeleri ile geleceğe hazırlayan babalarımız; koruyan ve kollayan olarak annelerimizle birlikte bizlere hep örnek oldunuz. Fedakâr duruşunuz, yaşamımız boyunca bize ışık oldu. Karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü, güven ve mutluluk kaynağı olan siz değerli babalarımız, yaşam deneyimleriniz ile bizler için her zaman sırtımızı dayadığımız dağ oldunuz. Dünyayı, insanları ve yaşamayı sevdirerek, geleceğe umutla bakmamızı sağladınız. Bizlere her zaman iyi ve doğru yolunu göstererek, ilk kahramanımız oldunuz. Hayatın her anında ve yaşında varlığıyla ruhumuzu ısıtan babalarımız, yokluğuyla da göğüs kafesimizin sol tarafında kapanmaz yaralar açtı. Ben, babasını kaybeden ya da babası yanında olmayan kardeşlerimin de bugün gözlerinden öpüyorum. Ve o evlatlara anneliğin yanı sıra babalık yapma görevini de üstlenen annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; bitip tükenmek bilmeyen sevgi ve hoş görüleri ile daima yanımızda olan babalarımızın, Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün hayatta olmayan babalarımıza Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: İHA