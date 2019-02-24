Başkanı Şenocak, gece-gündüz sahada

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, gece gündüz sahada seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Şenocak, esnafları, seçim irtibat bürolarını da ziyaret edip vatandaşlarla buluşuyor.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim irtibat bürolarını, vatandaşları ve esnafları ziyaret etti. Küçükçekmece Halkalı'da seçim irtibat bürolarını gezen Şenocak, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kağıthane'de de çalışmalarını sürdürdü ve seçim irtibat bürolarında vatandaşlarla buluştu. Tanzim satış noktasında vatandaşlar Başkan Şenocak'a yoğun ilgi gösterdi.

VATANDAŞ TANZİM SATIŞLARDAN MEMNUN

Küçükçekmece'de tanzim satış noktasına uğrayan Başkan Şenocak, burada sebze alan ve marketlerin fiyatlarından şikayetçi olan bir kadın ile sohbet etti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe el atmasıyla fiyatlar aşağıya çekildi. İlgili bakanlıklarımızın ve Cumhurbaşkanımızın ilgileriyle rantıda yendik inşallah" diyen Başkan Şenocak'a vatandaşlardan da destek geldi. Tanzim satış alanından alışveriş yapan kadın ise, "Allah razı olsun sizlerden çok memnunuz. Vallahi meyve-sebze alamıyorduk. Siz yetiştiniz bize" diye karşılık verdi.

BAŞKAN ŞENOCAK, VATANDAŞIN TELEFONUNU YANITLADI

Başkan Bayram Şenocak, Küçükcekmece'deki temaslarının ardından Bahçelievler'de bir taksi durağına uğradı. Burada duraktan taksi istemek için arayan vatandaşın telefonunu yanıtlayan Başkan Şenocak, ilk olarak taksi isteyen vatandaşın adresini aldı. Ardından, taksinin ne zaman geleceğinin sorulması üzerine, kendisinin yoğun olduğunu ve gelemeyeceğini söyleyerek, "Ben Ak Parti İstanbul İl Başkanıyım. Taksici arkadaşları ziyarete geldik. Taksici arkadaşlar da yoğun, telefonlara ben bakıyorum" dedi. Telefondaki vatandaş son dönemde uygulanan tanzim satışlarından ötürü Başkan Şenocak'a teşekkür etti. Buna karşılık, "Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde bu rantın belini kırdık. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olacak" dedi. Daha sonra telefondaki vatandaşı Ak Parti İl Başkanlığı'na davet eden Başkan Bayram Şenocak, "Bir gün çaya bekliyorum inşallah" ifadelerini kullandı.

Taksiyi vatandaşa yönlendiren Başkan Şenocak, irtibat numarası da vererek hızlı bir şekilde ulaşılmasını istedi.

"YERİ GELDİĞİNDE 24 SAAT ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Şenocak, Zeytinburnu'nda devam ettiği Seçim Koordinasyon Merkezi ve Seçim İrtibat Bürosu ziyaretlerinde vatandaşlara rehavet yaşanmaması gerektiğini öncelikle yineledi.

'Sanki bizim bir oya daha ihtiyacımız var gibi çalışacağız" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Şenocak, şöyle devam etti:

"Sizden ricamız önümüzdeki süreç içerisinde bütün kademedeki teşkilatlarımız 35 günü dolu dolu geçireceğimiz ve bir arkadaşımız eksik bir yer bırakmışsa onun eksiğini tamamlayacağımız bir mücadele verelim. Bu yüzden yine dediğimiz gibi rehavete girmeyelim. Hiç bir şey göründüğü gibi kolay olmuyor. "Biz bir oy daha fazla nasıl alabiliriz" derdinde olmalıyız. Yüzde 50 ise, yüzde 51'i zorlayacaksın. Yüzde 60 ise 61'i, yüzde 70 ise 71'i zorlayacaksın. Bizim çalışma tarzımız bu olmalı. Rehavet yok. Hamdolsun bu zamana kadar hiç böyle bir süreç de yaşamadık. Biz elimizden geldiğinin fazlasıyla mücadele etmeye devam ediyoruz. Zamanı sonuna kadar kullanan bir teşkilat olduk. Gece ve gündüz… Yeri geldi uyumadan çalışmalar yapmamız lazım. Yeri gelirse 30 gün içerisinde 20 saat, yeri geldiğinde de 24 saat çalışacağız. Bu sorumluluğu yerine getirmezsek bir yanımız eksik olur."

ENGELLİLERİN OY VERME İŞLEMİ KOLAYLAŞACAK

En önemli unsurlarının sandık esaslı çalışma olduğunu söyleyen Başkan Şenocak, "Olmazsa olmazımızdır bizim bu dönem. Her sandık başkanı arkadaş bu işin peşinden koşacak. Nitelikli ve disiplinli yapılırsa kısa sürede bitirilecek bir iş. Başından sonuna kadar eğer herkes işini takip ederse zafiyet olmaz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bir engelli vatandaşın mobil sandık uygulaması sorusuyla alakalı, bu dönem yeni bir çalışma modeli üzerinde durduklarını dile getirerek, engellilerin oy verme işlemi ile alakalı koordinasyonun il başkanlığında olacağını ifade etti. Bu konuda bir zafiyetin yaşanmayacağının da özellikle altını çizdi.

DHA