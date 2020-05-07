Başkan’ın ellerinden Ramazan pidesi

Sivas, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, fırın sahibinin "Ramazan pidesi yapabilir misiniz?" sorusu üzerine kolları sıvayarak kendisi ve müşteriler için Ramazan pidesi hazırladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemleri yerinde görmek isteyen Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler esnasında bir fırın sahibinin "Ramazan pidesi yapabilir misiniz" sorusu üzerine Başkan Çelik, kolları sıvayarak Ramazan pidesi hazırladı.

Ekmek yapımına elinin yatkın olduğunu belirten Çelik, "Esnaf arkadaşımız Seyhan Beyin iş yerine geldiğimizde ekmek çıkarırken ricada bulundu, ekmek yapabilir misiniz başkanım diye, yaparız dedik. Elimiz yatkındır diyerek hamur tezgahının başına geçtim. Hamur belli bir aşamadan geçiyor, oradan tekrar işleniyor, kürekçiye kadar ulaştırılıyor. Gerçekten zahmetli bir iş, emekçi kardeşlerime başarılar diliyorum, zor bir işi gerçekleştiriyorlar. Pideyi sofralarımızda değil de tezgahta hazırlanma aşamasında gördüğümüzde işin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu anlıyoruz. Kendilerine bereketli satışlar diliyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanının Ramazan pidesi hazırlama konusunda yetenekli olduğunu fırın sahibi Seyhan Özen, memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: İHA