Başkanlar muhtarları dinledi

Ünye'nin mahalle muhtarları, Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Celal Tezcan ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yla bir araya gelerek sorunlarını dile getirdi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar sorunlarını dile getirirken, Tezcan ve Tavlı, sorunların çözümü noktasında çalışmalar yapılacağını söylediler.

"Koordineli bir şekilde çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sorunların çözülmesi için Büyükşehir Belediyesiyle koordineli şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Muhtarlarımız, ortak aklın ve istişareye dayalı yönetim anlayışımızın en önemli temsilcileridir. Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımıza büyük önem vermekte ve muhtarları "Uç Beyleri" olarak gördüklerini ifade etmektedir. Milletimizin tercihiyle iş başına gelmiş muhtarlarımız olarak, Ünyemizin sorunlarının çözümünde her birinizin inisiyatif alması, öncülük yapması, milletimize rehberlik etmesi hem son derece önemli ve son derece değerlidir" dedi.

"Muhtarlarımız bizlerin en büyük paydaşı"

Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Celal Tezcan, hizmette önceliğin ekonomik kalkınmadan geçtiğini belirterek, "Belediyenin görevleri içerisinde o şehrin mutluluğunu sağlamak önceliği vardır. Ekonomi olmadan mutluluk ve refah sağlanamaz. Dolayısıyla şehrin ekonomisini kalkındıramazsak, şehrin ekonomisini iyi bir yere getiremezsek geri kalırız" diye konuştu.

Tezcan, "Bu anlamda muhtarlarımız bizlerin en büyük paydaşı, sizler seçilmişsiniz. Sizleri seçenlerin sizden beklentisi sadece su gelmesi, yollarının yapılması değil, aynı zamanda o köyün o mahallenin mutlu olması için ekonomik gelişmesini de sizden isterler ve isteyeceklerdir. Bugün burada sizlerin ayağınıza gelerek sorunların çözümü noktasında istişare etmek istedik" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Celal Tezcan'ın yanı sıra Muhtarlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Zabit Yön ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sait İnan'ın da katıldığı toplantıda muhtarların sorunları Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmek üzere tek tek not alındı. Muhtarların yazılı ve sözlü olarak sorunlarını dile getirdiği toplantının sonunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Celal Tezcan, sorunların çözümü noktasında çalışma yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA