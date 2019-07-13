Başkanlardan 15 Temmuz mesajı

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile bazı oda ve sivil topluk kuruluşlarının temsilcileri, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla yayınladıkları mesajlarla darbe girişimini bir kez daha lanetlediler.

Gültak: "Milletimizin 15 Temmuz direnişi tarihi bir destandır"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirdiği hain kalkışmanın 3'üncü yılında yayınladığı mesajında, "Milletimizin 15 Temmuz direnişi; ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceğine kasteden hainlere karşı verdiği tarihe geçecek destansı mücadelesidir" dedi.

Ülkenin geleceğini yok etmeye yönelik bu hain kalkışma sırasında, adeta Çanakkale ruhuyla direnişe geçerek, vatanın geleceği için çekinmeden canlarını veren şehitlere Allah'tan rahmet dileyen, gazilere minnet duygularını ifade eden Gültak, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemize, demokrasimize ve aziz milletimizin yüce iradesine karşı hain FETÖ ve yandaşları tarafından yapılan kalkışma girişimini lanetliyorum. Bilinmelidir ki, özgürlüğümüze, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, her zaman yenilmeye mahkumdur. Milletimizin iradesinin üstünde başka hiçbir irade yoktur ve asla da olmayacaktır. 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi aziz ve fedakar milletimiz, istiklaline ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet yükseklerde dalgalandıracaktır. Milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destan, tarih boyunca unutulmayacaktır. Bu destanı yazan aziz milletimizi gönülden selamlıyor, en derin saygılarımı sunuyorum."

Tekli: "15 Temmuz, Türkiye için bir milattır"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli de mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların ailelerine sabırlar dileyerek, "Bu vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettik" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğunu belirten Tekli, "Ülkemizi bölmek, parçalamak ve kardeş kanı akıtmak isteyenlere milletimiz 15 Temmuz'da gerekli dersi vermiştir. 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanan FETÖ mensubu bir grup asker görünümlü hainin kalkıştığı darbe girişiminde, aziz milletimiz, bir kez daha kendi kaderini düşman ellere teslim etmemiş ve askeriyle, polisiyle, siviliyle şehitler vererek demokrasisine, ülkesine ve onuruna sahip çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihini bizler hiç bir zaman unutmayacağız. Çünkü bu tarih bir taraftan vatan hainlerinin devletine ve milletine karşı başkaldırışının tarihi olmakla birlikte, diğer taraftan kahraman vatandaşlarımızın nesline uygun birlik ve beraberliğinin sonucu ortaya çıkan ikinci kurtuluş destanının tarihidir. 15 Temmuz, Türkiye için bir milattır. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, o gece tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anıyoruz" dedi.

İzol: "15 Temmuz, demokrasi destanıdır"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol ise mesajında, darbelerin ülkenin demokrasi ve adaletine vurulmuş bir zincir olduğunu vurguladı. İzol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de demokrasi destanının yazıldığı 15 Temmuz gecesi, tarih sayfalarındaki yerini aldı. 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşunu, dirayetini ve korkusuzluğunu tüm dünya gördü. Hain darbe girişimi ile ülkemizi sonu olmayan bir yola sürüklemek isteyenlere en güzel cevabı milletimiz vermiştir. Darbeler, ülkenin demokrasi ve adalet duygusuna vurulmuş bir zincirdir. 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum."

Akbaş: "Ülkemiz, 15 Temmuz'la birlikte devletin milletiyle nasıl bütünleştiğini göstermiştir"

ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş da yayınladığı mesajda, milletin birlik ve beraberliğinin önünde hiçbir gücün duramayacağını belirtti. 15 Temmuz'da yeni bir kurtuluş mücadelesi verildiğine dikkat çeken Akbaş, "15 Temmuz gecesi, güçlü bir ülke olan ve tüm dünyanın bu gücü ve başarıyı hayretle seyrettiği ülkemiz, haince bir kalkışma ile karşı karşıya kalmıştır. Yeni bir kurtuluş mücadelesi veren ülkemiz, 15 Temmuz'la birlikte devletin milletiyle nasıl bütünleştiğini göstermiştir. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla "söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır" diyerek bir an bile gözünü kırpmayan milletimiz, bu kararlı duruşla zaferin gelişini müjdelemiştir. 15 Temmuz'da olduğu gibi, ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, bugün de yarın da her türlü saldırı sonrası karşılarında yüce milletimizi bulacaklardır. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA