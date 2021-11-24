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  3. Başkasını canından etmemek için kendi canından oluyordu! Ağrı'da devrilen tır hurdaya döndü!

Başkasını canından etmemek için kendi canından oluyordu! Ağrı'da devrilen tır hurdaya döndü!

Ağrı'da , bir tır şoförü, aniden yola çıkan iş makinesine çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yaptı. O esnada hızlı dönüşü kaldıramayan yük aracı yolun kenarına devrildi. Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, yan yatan tırın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Başkasını canından etmemek için kendi canından oluyordu! Ağrı'da devrilen tır hurdaya döndü!

Felaketin eşiğinden dönülen kaza, Ağrı Hayvan Borsası yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde saman yüklü tırla belirtilen mevkide ilerleyen Tuncay Başkurt idaresindeki 34 DNP 321 plakalı araç, önüne aniden çıkan iş makinesine çarpmamak için manevra yaptı. Hızlı dönüş sebebiyle yol kenarına devrilen tırdan sağ salim kurtulan Başkurt, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü.

Başkasını canından etmemek için kendi canından oluyordu! Ağrı'da devrilen tır hurdaya döndü!

KAPANAN YOL ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI

Korkunç kazanın yaşandığı yol, tırın yan yatması sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Olay sonrası adrese sevk edilen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, devrilen tırı kaldırarak, yolu yeniden ulaşıma açtı. Felaket senaryosu yazdıracak kazada, tedbirli şoförün emniyet kemerini takması, olası can kaybını engelledi.

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