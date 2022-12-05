Başkasının kimliğine ait telefon hattı olanlara 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası!

Samsun'da bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak 2 ayrı GSM operatörlerinden hat çıkardığı ileri sürülen şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
TUTUKSUZ YARGILANIRKEN 3 YIL 6 AY 25 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak 2 ayrı GSM operatörlerinden 2 adet cep telefonu hattı aldığı tespit edilen Y.S.'nin yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan Y.S. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.