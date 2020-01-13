Başkasının yerine ehliyet sınavına giren ’Joker’ yakalandı

Niğde'de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" olarak tanınan 1 kişi polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 8 Ocak Niğde E-Sınav Merkezinde yapılan ehliyet sınavında Y. Ç'nin yerine "JOKER" olarak sınava girdiği tespit edilen M.S suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA