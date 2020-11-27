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  3. Başkent Ankara'da kabus gibi gece! Gecekondu küle döndü

Başkent Ankara'da kabus gibi gece! Gecekondu küle döndü

Ankara'da 02.30 sularında evin önünde bulunan paletlerde çıkan yangın gecekonduya sıçradı. Büyük panik yaşayan mahalle halkı itfaiye ekiplerine haber verdi ancak yangının sıçradığı gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Başkent Ankara'da kabus gibi gece! Gecekondu küle döndü

Başkent'in Keçiören ilçesi Yeşilözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda gecekondu önündeki paletlerde bilinmeyen bir nedenle yangın oluştu.

Paletlerdeki yangının kısa sürede büyümesi sonucu alevler gecekonduya sıçradı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, mahalle sakinlerinde büyük korku yarattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

"80 MİLYARLIK ARABAMI YAKTIN"

Ev sahibi Emrah K.'nın iddiasına göre, evin önünde bulunan paletleri öz kardeşi Ferhat K. ateşe verdi. Emrah K.: "Bu kez devlete hesap ver oğlum. 80 milyarlık (bin TL) arabamı yaktın, sineme çektim. Ben de mi yakayım evini, köyünü? Ne yapayım ben?" diye bağırdı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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