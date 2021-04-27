2007 yılında kurulan, ülkemizin ilk ve ikinci büyük dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ile tüm yatırımcıları heyecanlandıran Başkentgaz'ın halka arzına ilişkin tüm detayları haberimizde, siz değerli okurlarımız için paylaştık. İşte Başkent doğalgaz halka arz ne zaman? | Başkentgaz halka arz tüm detayları...

BAŞKENT DOĞALGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ankara’da 2 milyondan fazla aboneyi doğal gaz hizmeti ile buluşturan, 2037 yılına kadar geçerli olan lisansı ile doğal gaz dağıtım bölgesi olan Başkentimizde müşteri odaklı, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla ülkemiz toplam nüfusunun yaklaşık %7’sine hizmet veren Başkentgaz, halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusunu gerçekleştiren Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den yapılan açıklamada, toplam 1.897.564 milyon abonesi olan şirket yıllık 3.6 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine sahip. Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilinde (Polatlı, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçeleri hariç) münhasır doğal gaz dağıtım hakkına sahip olan şirket, hali hazırda Ankara’nın 17 ilçesine doğal gaz dağıtımı yapıyor.

SPK'ya yapılan başvurunun cevabına göre Başkent Doğalgaz'ın halka arz tarihi belli olacak. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup, halka arz hakkında yeni bilgiler yayımlandığında haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ TÜM DETAYLARI

Başkent Doğalgaz, doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halk arzı gerçekleştirerek kurumsal yönetim adımlarını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Halka arzın Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2013 yılında özelleştirilen ve Torunlar Enerji tarafından 1 milyar 162 milyon dolar bedelle satın alınan şirket, Torunlar Grubu'nun enerji sektörü yatırımı ve faaliyetlerini Torunlar Enerji çatısı altında yürütüyor. Başkent Doğalgaz'ın 2020 yılı cirosu 5.035 milyon TL.

SPK onayına paralel Türkiye'de gaz dağıtım alanındaki ilk halka arzı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA

2007 yılında kurulan, ülkemizin ilk ve ikinci büyük dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ankara’da 2 milyondan fazla aboneyi doğal gaz hizmeti ile buluşturuyor. 2037 yılına kadar geçerli olan lisansı ile doğal gaz dağıtım bölgesi olan Başkentimizde müşteri odaklı, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla ülkemiz toplam nüfusunun yaklaşık %7’sine hizmet veriyor.

2013 yılında gerçekleştirilen özelleşmeyle birlikte devraldığı 9.500 km doğal gaz dağıtım hattını, 2020 yıl sonu itibarıyla 13.000 km’ye ulaştırmıştır. Doğal gaz dağıtım şebeke yönetiminde sektörde öncü kimliğiyle kaliteli, güvenli ve kesintisiz doğal gaz hizmeti sunmak için bir çok yeniliği başarıyla hayata geçirmiştir.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri, yakından takip ederek uzman kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmaktadır. Abonelerine güvenli, kaliteli ve kesintisiz doğal gaz dağıtım hizmeti sunmak için geliştirdiği projeleri, planlanan şekilde ve tarihte başarılı bir şekilde hayata geçirmektedir.

Temiz enerji kaynağı olan doğal gazın dağıtım sürecini çevre dostu bir yaklaşımla yürütmektedir.

Şirketimiz, çevre dostu doğal gaz enerjisini güvenli, kaliteli, sürekli olarak tüketicilerin kullanımına sunmak amacıyla faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmektedir.

Stratejik Plan:

Enerjinin olduğu her yerde kalite ile var olmak

Enerji dünyasının saygın şirketleri arasında yer almak

Sürdürülebilir büyüme için tüm kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek

Finansal yapımızı her adımda daha da güçlendirmek

Sürekli iyileştirmeyi hedef alarak risklere karşı şirketimizi hazır hale getirmek

Misyonu:

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutarak, çevreye duyarlı çalışarak, kesintisiz ve güvenli gaz arzını gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli gelişmeyi hedef alarak sağlamaktır.

Politikası:

Müşteri Memnuniyeti:

Müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda, uygun en yeni yöntem ve teknolojiyi kullanarak sürekli ve güvenilir hizmet sunmak, müşteri memnuniyetini devamlı arttırmak,

Bilgi, iletişim ve eğitime dayalı altyapımızla hizmet ağımızı geliştirerek kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunmak.

Çalışan:

Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusunda nitelikli, işini seven, işiyle gurur duyan, hedeflere odaklı, istekli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, şirket içi sosyal politikalar üreten proaktif bir ekip olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre kurallarına uyan, tüm riskleri azaltmak için çalışan, Çalışma arkadaşını, tedarikçileri, müşterileri ve toplumu İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite konusunda her fırsatta bilgilendiren kişiler olmak.

Yasalara uyum:

Verdiğimiz hizmetlerin tüm süreçlerinin mevzuat ve standartlara uygun olmasını sağlamak.

Eğitim:

Her düzeydeki çalışanın tüm eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını değişen iş koşulları, mevzuat ve teknolojiler dikkate alınarak planlamak ve uygulamak.

Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve tüm Ankara Halkını doğal gaz kullanımı ile ilgili sürekli ve eksiksiz bilgilendirmek.

Tedarikçiler:

Tedarikçilerle güvene dayalı işbirliği içerisinde olup kaliteli üretim ve hizmet gerçekleştirmelerini, çevre koruma çalışmalarında etkin olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak.

Çevre koruma:

Hizmet sürecimizde çevrenin en az oranda etkilenmesini, kirliliğin önlenmesini sağlamak üzere proaktif projeler geliştirmek, yenilenebilir enerjiyi desteklemek.

Çevresel atıkları minimumda tutmak, geri dönüşümü en uygun şekliyle sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği:

Çalışma ortam ve şartlarından doğan potansiyel tehlikeleri azaltmak, risk analizlerini yaparak iş kazalarını en aza indirmek ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi almak.

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun doğal gaz sistemleri kurmak ve sürekliliğini sağlamak.

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve tüm Ankara Halkının güvenliği için tüm doğal gaz teknik yapılarını son teknoloji ile planlamak ve uygulamak.

Bilgi güvenliği:

ISO 27001:2013 Standardı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, işletilmesi ve sürdürülmesi amacıyla şirketimizde aşağıdaki faaliyetler sağlanmaktadır;

Çalışanlarımız ve paydaşlarımıza Bilgi Güvenliğine yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla düzenli olarak eğitimler gerçekleştirilir.

Şirketimizde tüm birimlerimizin iş süreçleri ve paydaşlar ele alınarak risk analizi ve değerlendirme çalışmaları yapılır, süreçlerdeki güvenlik konuları belirlenir ve bu süreçlerle ilişkili riskler işlenerek aksiyon planları oluşturulmaktadır.

Bilgi Güvenliği risklerini bertaraf etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için etkin aksiyon planı oluşturulur.

Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek amacıyla uygun önlemlerin alınmasını ve gerekli yaptırımların icra edilmesini sağlanır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, güvenlik kontrol hedefleri belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir.

Yönetimimiz, Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanması ve etkinliğinin sürekli izlenmesi için gerekli kaynakları, alt yapıyı, mali kaynakları sağlamayı ve kalite yönetim sistemleri şartlarına uymayı, firmamızın ihtiyacı olan eğitimli personel, tesis, makine, teçhizat, bilgi, finans gibi kaynakları belirleyerek bu kaynakların temin edilmesini sağlamayı taahhüt eder.