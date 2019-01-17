Başkent EDAŞ kışın da kesintisiz hizmet vermek için çalışıyor

Başkent EDAŞ, zorlu kış aylarında kesintisiz elektrik hizmeti sağlayabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Başkent EDAŞ, faaliyet gösterdiği Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde müşterilerine kesintisiz hizmet verme hedefiyle seferberlik ilan etti. Başkent EDAŞ, zorlu hava koşullarında bölgelerde enerji sürekliliğini sağlamak için var gücüyle çalışıyor. 2018 yılında faaliyet gösterdiği illerde toplam 575 milyon TL'lik yatırım gerçekleştiren Başkent EDAŞ, yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanan doğal afetlere karşı hazırlanmak amacıyla 41 milyon TL'lik şebeke iyileştirme yatırımı yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle arıza tespiti ve bakım onarım çalışmalarında zorluk yaşanan bölgelerde verilen hizmetlerin aksamaması için de önlemlerini artıran Başkent EDAŞ, filosuna 4 adet 4x4 vinç ve 4 tane kar aracı ekleyerek zorlu kış şartlarına karşı hazır duruma geldi. Firma, kesintisiz enerji sağlamak amacıyla arıza yoğunluğu olan bölgelerde aperiyodik önleyici bakımlar yapılması, kırsalda bulunan havai hatlarda direk değişimleri, trafo ve uzun hatlara kök bina ilavesi, abonelerin şebekeye bağlantı noktalarının yenilenmesi, şebeke iyileştirme projeleri, hat izolasyon çalışmaları ve izolatör yenilenmesi gibi birçok saha bakımını hayata geçirdi.

Başkent EDAŞ saha ekipleri, zorlu kış şartlarında 24 saat aralıksız görevde kalıp, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütürken bölgesinde 7 milyondan fazla nüfusa hizmet veriyor.

Kaynak: İHA