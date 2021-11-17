Başkent Kart bakiye sorgulama ekranı | Başkent Kart bakiye sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Vatandaşların alışveriş yapmasını, fatura ödemesini, para çekme ve yatırma işlemlerine imkan veren -Başkent Kart birçok kolaylık sunuyor. Temassız ödeme seçeneği de sunan Başkent Kart'a Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımları da yükleniyor. Tüm dünyada kullanılabilme özelliği bulunan Başkent Kart'larında ne kadar bakiye olduğunu öğrenmek isteyenler için bizlerde Başkent Kart bakiye sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorusuna haberimizde yer verdik. Başkent Kart bakiye sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

BAŞKENT KART BAKİYE SORGULAMA EKRANI | BAŞKENT KART BAKİYE SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başkent Kart'ınızın bakiyesini öğrenmek için alışveriş yaptığınız kasa görevlisine bakiyenizi söylerseniz size kartınızda bulunan tutarı söyleyecektir.

Bunun yanında vatandaşlar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aile yaşam merkezi ve kadın lokallerine giderek buradan kartınızın bakiyesini sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yöntemlerin dışında olarak Başkent Kart uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Uygulamada Kart Detayı bölümüne tıklayarak buradan kart bakiyesini öğrenebilirsiniz.

BAŞKENT KART NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden tüm Ankaralıların kolayca yararlanmasını sağlayacak

Türkiye’nin en gelişmiş şehir kartıdır. Oluşturduğu ekosistemiyle birlikte sunduğu avantajlarla, tüm dünyada geçerli, her türlü alışveriş imkanını sunan, nitelikli sosyal yardım yapılmasını sağlayan ön ödemeli para kartıdır.

BAŞKENT KART NEREDEN ALINIR?

Başkent Kart'ı satış noktaları, Başkent Mobil üzerinden ve web sitesinden ön başvuru yaparak alabilirsiniz.

Başkent Kart hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

BAŞKENT KART NEREDE GEÇERLİ?

POS cihazı bulunan bütün işyerlerinden alışveriş yapabilir, ilgili kurumlardan fatura ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilir, ulaşım araçlarında kullanabilirsiniz.

BAŞKENT KART İLE FATURA ÖDENEBİLİR Mİ?

Başkent Mobil cüzdan üzerindeki “Fatura Ödeme” menüsünden anlaşmalı tüm kurumlara ait fatura ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞKENT KART ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Herhangi bir banka ATM’sinden şifre değişikliği yapabileceğiniz gibi (“Başkent Cüzdan” kaydı oluşturduğunuz telefon numaranızla) Başkent 153 çağrı merkezini arayarak 5’i tuşlayıp Başkent Kart menüsüne girebilir, ilgili yönlendirmelerle şifrenizi kendiniz kolayca değiştirebilirsiniz.